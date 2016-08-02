Рига, 2 августа, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Число учащихся в общеобразовательных школах Латвии за 10 лет сократилось на 63,4 тыс., сообщает BNS. Так, в 2015/2016 учебном году в 1−12 классах общеобразовательных школ учились 202,7 тыс. детей, а в 2005/2006 учебном году — 266,1 тыс.

Школьница

Больше всего — 22,3 тыс. — детей в минувшем учебном году было зарегистрировано в первых классах, это на 3,3 тыс. больше, чем в 2005/2006 учебном году. Увеличилось и число учащихся 2−3 классов, а число учащихся 4−12 классов уменьшилось. В 12 классах в 2015/2016 учебном году было 9,2 тыс. учащихся — на 9,6 тыс. меньше, чем 10 лет назад.

В 2015/2016 учебном году 7,3 тыс. школьников учились в спецшколах и классах, это на 2,5 тыс. меньше, чем в 2005/2006 учебном году. В 2005/2006 учебном году специальное образование в средних школах получали 1122, в 2015/2016 учебном году — всего 85 школьников.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, главными причинами сокращения числа учеников в Латвии, по-прежнему являются низкая рождаемость и массовая миграция в более благополучные страны ЕС.

Согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.

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