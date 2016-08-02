Чебоксары, 2 августа, 2016, 18:33 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор бывшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Чебоксары. Он признан виновным в превышении полномочий и получении взяток, ему назначено 10 лет лишения свободы строгого режима, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Скульптура «Заключённый» в замке Мон-Оргёйль на острове Джерси

Под уголовное преследование также попал 28-летний директор одной из местных фирм. Следствием и Ленинским районным судом Чебоксар установлено, что в феврале 2014 года полицейский, скрыв факт своей службы в ОВД, сообщил представителю коммерческой организации о связях в правоохранительных органах и предложил за 50 тыс. рублей помочь вернуть изъятое ранее игровое оборудование. «Передачу денег полицейский подстроил как передачу взятки», — сказал Олег Дмитриев.

В 2014—2015 годах полицейский требовал от того же лица через своего сообщника 1 млн рублей, говорится в релизе. «Он ввёл в заблуждение относительно возможности возбуждения уголовного дела о мошенничестве», — сообщил представитель регионального СУСК.

В октябре 2014 года злоумышленники получили от потерпевшего 30 тыс. рублей, а в феврале 2015 года — еще 100 тыс. рублей. В ходе расследования уголовного дела также выяснилось, что злоумышленник через сообщника получил от двух предпринимателей 250 тыс. рублей взятки. Следствие считает, что деньги были переданы за прекращение проверки по факту незаконного проведения азартных игр в Чебоксарах, в другом случае — за непривлечение к ответственности по факту незаконной реализации алкоголя.

Факты противоправной деятельности выявлены в результате оперативного взаимодействия с сотрудниками УФСБ по Чувашии и подразделения собственной безопасности республиканского МВД.

Суд признал злоумышленников виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 — ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Кроме того, бывший полицейский также осужден за превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и получение взяток (ч. 3 и п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ — 2 эпизода). Бывшему полицейскому назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 10 млн рублей штрафа. Его сообщник получил 2 года лишения свободы условно и 20 тыс. рублей штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в I полугодии 2016 года возбуждено 183 уголовных дела о преступлениях коррупционного характера. Обвинение в коррупции по оконченным уголовным делам было предъявлено 70 лицам (в I полугодии 2015 года — 45). В том числе в преступлениях уличены шесть человек, которые занимали различные должности в правоохранительных органах — им предъявлено обвинение в совершении 22 преступлений.