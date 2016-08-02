Калуга, 2 августа, 2016, 18:18 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области Брифинг губернатора Анатолия Артамонова региональным СМИ

«С начала года рост промышленного производства в регионе составил около 5% к аналогичному показателю минувшего года. Думаю, что по итогам июля рост будет 6%, — заявил 2 августа на пресс-конференции для региональных СМИ губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По отраслям экономики показатели роста такие: металлургия — 16%, автомобильная промышленность — около 15% к аналогичным показателям 2015 года, причем автопром теперь больше нацелен на экспорт. Один из лучших результатов показывает сельское хозяйство области, где рост уже составил 8%. При этом рост заработной платы населения составил 5%. «Самое главное, чтобы этот рост носил стабильный характер, — подчеркнул калужский губернатор.

Все больше интерес к Калужской области проявляют крупные инвесторы. Так, один из них планирует создать в регионе аналог «Диснейленда». Калужский парк развлечений будет называться «Волшебный мир России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Калужской области Анатолий Артамонов рассказал о проекте по созданию развлекательного комплекса. По словам калужского губернатора, проект семейного отдыха по принципу «Диснейленда» планируется осуществить на границе с Московской областью, рядом с аэропортом.

«Самое главное, там очень хорошая полоса, и мы свои государственные земли зарезервировали. Уже подписали инвестиционное соглашение с компанией и выделили 220 гектаров. Проект уникальный, мы предполагаем его реализовать», — сообщил Артамонов, представляя президенту проект.

Комплекс «Волшебный мир России», как планируется, будет состоять из нескольких зон для детей, будет построена гостиница. Также власти заявляют о планах строительства самого большого в мире аквапарка.

«Можно провести практически отпуск в этом комплексе, много чего узнать и о России, и о том, что есть в мире», — добавил Артамонов. Стоимость реализации его, пояснил губернатор, оценивается в четыре миллиарда долларов. «Причём инвесторы не спрашивают у нас участия государства, они просто хотели бы быть уверенными в том, что этот проект одобряется», — отметил Артамонов.

Владимир Путин назвал проект любопытным и выразил свою поддержку его реализации.

Позднее Анатолий Артамонов заявил СМИ, что «в будущем парке будет и тема космоса, но самое главное, что мы создадим условия для детей с ограниченными возможностями, чего нигде нет. Мы надеемся, что этот проект мы реализуем, несмотря на экономическую ситуацию. Будет работать пул инвесторов, известные компании, в том числе из США и Ближнего Востока».