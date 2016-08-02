Киев, 2 августа, 2016, 17:51 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, двое военнослужащих получили ранения. Об этом 2 августа заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Фото Нацполиции Украины

По его словам, в Крымском и Попасной (Луганское направление) ВС ЛНР четыре раза нарушили режим прекращения огня, совершив минометный и снайперский обстрелы позиций ВСУ.

Мотузяник отметил, что на Донецком направлении продолжаются активные боевые действия по всей линии фронта. «За прошедшие сутки враг не применял ствольную артиллерию, однако по-прежнему щедро стреляет из минометов. На всем Донецком направлении по нашим позициям было выпущено более 260 мин — это рекордное количество за лето 2016 года», — сказал Мотузяник. Он сообщил, что основными «горячими точками» стали: Светлодарская дуга, Зайцево-Майорск, промзона Авдеевки, Опытное.

При этом на Мариупольском направлении под массированные обстрелы попали позиции ВСУ в Красногоровке и на участке фронта Гнутово — Широкино. В частности, ВС ДНР «активно применяли тяжелое вооружение, выпустив по нашим позициям более 130 минометных мин».

В свою очередь Нацполиция Украины информирует о ночном обстреле жилых кварталов поселка Южное под г. Торецк (Луганщина, под контролем ВСУ). «Разрушениям подверглись два частных дома. Пострадавших нет», — заверили в Нацполиции. Отмечается, что в результате артобстрела пострадал дом, в котором жил сотрудник полиции. В соседнем — женщина с дочерью (на момент обстрела дома не было). Предварительная правовая квалификация артобстрела — ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УК Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа источник в военном ведомстве ДНР заявил, что прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (Куйбышевский и Петровский районы), Ясиноватая, Саханка, Веселое, Землянки, Коминтерново. «Было выпущено 27 артснарядов калибра 152 мм, 85 — калибра 122 мм и в общей сложности 104 мины калибрами 82 и 120 мм», — сказал источник. По его словам, в результате ведения боевых действий двое мирных жителей Донецка получили ранения.