Тамбов, 2 августа, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Тамбовские власти планируют завершить программу переселения из ветхого и аварийного жилья почти на год раньше установленного срока. Согласно принятой программе, на её реализацию предусмотрено около 4 лет — с 2013 года до 1 сентября 2017 года, в регионе её планируют завершить уже в этом году, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Такое решение одобрил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе своей еженедельной планерки. Аспекты реализации программы были отражены в информационных сообщениях начальника областного управления ТЭК и ЖКХ Дмитрия Панкова, глав Тамбова, Мичуринска и Рассказова Юрия Рогачева, Александра Кузнецова и Алексея Колмакова.

Дмитрий Панков сообщил, что с 2009 по 2016 годы на Тамбовщине новые квартиры получили свыше 4500 переселенцев из 1898 квартир общей площадью 67,3 тыс. кв. метров. На эти цели направлено свыше 2,8 млрд рублей. Из них почти 1,5 млрд рублей поступило из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Программные мероприятия рассчитаны на срок с 2013 года до 1 сентября 2017 года и включают в себя четыре этапа работы. В течение третьего этапа (с 2015 по 2016 годы) в шести муниципалитетах области расселяется 41 аварийный дом, 768 человек получают новые квартиры. В рамках четвертого этапа (с 2016 по 2017 годы) 452 человека из 34 домов на территории семи муниципалитетов справят новоселье.

На начало текущего года доля ветхого и аварийного жилья в жилом фонде региона составляет 1,7%. В рейтинге Фонда содействия реформированию ЖКХ, который отражает ход выполнения региональных программ по переселению граждан из аварийного жилья, Тамбовская область находится на втором месте.

«В настоящее время область имеет все реальные возможности завершить программу досрочно, в 2016 году, то есть ранее намеченного 1 сентября 2017 года. К этому имеются все предпосылки и обеспечены все возможности в части финансирования мероприятий», — отмечается в релизе.

Досрочное выполнение программы переселения даёт возможность для привлечения дополнительных федеральных финансовых ресурсов, расширения строительства и расселения жильцов из аварийных домов. В этом случае рассматривается вопрос о выделении в качестве поощрения регионов дополнительных средств Фонда ЖКХ для расселения аварийного жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года.

Губернатор высоко оценил работу областных управлений ТЭК и ЖКХ, строительства и инвестиций, которые эффективно организовали реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2016 году.

«Область имеет хорошие показатели по выполнению программы, является одной из лучших территорий страны, где вопросам переселения граждан из аварийного жилья уделяется достаточное внимание. Дело это многотрудное, но необходимо темпов не снижать, — подчеркнул Александр Никитин. — Обязательно следует учитывать общественное мнение, внимательно реагировать на каждое обращение граждан и, конечно же, досрочно завершить программу переселения. Это даст нам определенные преференции в организации последующего предоставления нового жилья нуждающимся тамбовчанам».

Напомним, что по итогам 2014 года Тамбовская область вошла в число семи регионов, перевыполнивших план по переселению граждан из аварийного жилья.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2008 года в Тамбовской области на реализацию программ переселения и капитального ремонта было потрачено почти 4 млрд рублей из средств Фонда ЖКХ и 3 млрд рублей из областного бюджета. На эти деньги 4,8 тысячи человек переехали в новые квартиры из аварийного жилья, также были капитально отремонтированы 2,8 тысячи домов.

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