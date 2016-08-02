Москва, 2 августа, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова («Справедливая Россия») поддерживает идею административного наказания родителей за оставление ребенка в машине. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM 2 августа, комментируя соответствующую инициативу депутата Вячеслава Лысакова («Единая Россия»).

jan Sefti Один в машине

«Конечно, случаи недобросовестного и халатного отношения к вопросам безопасности, здоровья и жизни детей необходимо предупреждать. Поэтому инициативу депутата Лысакова концептуально поддерживаю. Однако предложенные им меры должны касаться только недобросовестного родительства, ведь жизненные ситуации бывают достаточно разные», — сказала она.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков подготовил законопроект, предусматривающий штраф в 5 тыс рублей в случае оставления ребенка одного в машине, а за повтор правонарушения — обязательные работы либо административный арест.