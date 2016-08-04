Москва, 4 августа, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Мультфильм «Полярные приключения» режиссёра Лукаса Цяо стартует сегодня в широком российском кинопрокате. Дистрибьютором стала компания «Парадиз». Помимо этого, в ограниченный прокат выходит ещё один китайский мультфильм — «Где дракон?» Синг-Чунг Фу и Бетти Тэнг. Права на фильм приобрела компания «Ракета Релизинг».

Цитата из м/ф «Полярные приключения». Реж. Лукас Цяо. 2015. КНР В ледяном туннеле

Приключенческая анимация для семейного просмотра «Полярные приключения» — история о друзьях-животных, решающих спасти Антарктиду от угрожающей ей гибели. Для этого неутомимый пингвин Баффит в компании бычка Юри и кролика Луки отправляется на поиски своего исчезнувшего дедушки. Между тем местные жители, пингвины, принуждаются к выселению, а на месте их поселения людьми воздвигается техническая база…

Китайская премьера картины состоялась 1 октября 2015 года. У себя на родине мультфильм собрал почти 4 миллиона юаней.

В основе сюжета второго мультфильма — китайский гороскоп. Главная героиня картины «Где дракон?», девочка Дженет, отправляется в путешествие в загадочную страну, где живут знаки зодиака. Один из них — Дракон — исчез, а его отсутствие грозит миру концом света и нашествием тараканов. Дженет вместе со своими новыми друзьями — животными разных знаков зодиака ищет способ спасти мир от беды.

Российско-китайские отношения в области кинематографа, и в частности, анимации, продолжают развиваться. До конца 2016 года российский прокат увидит ещё один мультфильм производства Китая (совместного с США) — картину «Рок Дог» Эша Браннона, создателя номинированного на «Оскар» «Лови волну!».

Отметим, что российские мультфильмы также продолжают попадать в китайский кинопрокат. В августе 2015 года картина «Снежная королева» студии Wizart Animation собрала в кинотеатрах страны 4,02 миллиона юаней.

Цитата из м/ф «Крякнутые каникулы». Реж. Виктор Лакисов. 2015. Россия Героиня смотрится в зеркало

Значительно больший успех получили «Крякнутые каникулы» Виктора Лакисова, демонстрировавшиеся в Китае в июле нынешнего года. За первые три дня в прокате фильм собрал 15,27 миллиона юаней, что соответствует 2,3 миллиона долларов.

В августе 2016 года на больших экранах Китая покажут ещё один российский мультфильм — «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение», с успехом стартовавший уже во многих европейских странах. До конца осени картину увидят зрители более чем сорока государств.