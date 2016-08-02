Тегеран, 2 августа, 2016, 17:34 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Заместитель министра внутренних дел и глава избирательной комиссии Мохаммад Хоссейн Могими заявил, что «временные рамки президентской предвыборной кампании будут объявлены в ноябре текущего года».

Исходя из опыта предыдущих выборов президента Ирана, журналисты агентства Mehr News рассчитали примерные сроки регистрации кандидатов и рассмотрение претендентов на пост президента Советом стражей конституции Ирана.

Ранее Совет экспертов подтвердил перенос выборов на 19 мая 2017 г., что на 26 дней раньше запланированного срока.

Прием документов кандидатов на пост президента начнется 11 апреля и продлится в течение пяти дней. После этого в течение пяти дней Совет стражей проверит кандидатов на соответствие законам ИРИ. У претендентов на президентское кресло будет пять дней на обжалование решения Совета, в случае дисквалификации. Ожидается, что МВД объявит окончательный список кандидатов 26 апреля 2017 г.

Избирательная кампания стартует 27 апреля и продолжится в течение 20 дней. 18 мая будет днем тишины. Голосование за нового президента Ирана начнется в 8.00 (по местному времени) 19 мая 2017 г. На настоящий момент ни одна политическая группа не определилась со своими кандидатами.