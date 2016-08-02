Подгорица, 2 августа, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Памятник хорватскому националисту, террористу и убийце Миро Барешичу установили на его родине в селении Пакоштан в Хорватии. Памятник торжественно открыли 31 июля. Надпись на памятнике гласит: «Всё за Хорватию. Хорватия превыше всего». Монумент стоимостью 200 тысяч евро создали и поставил на деньги родственников и тех, кто считает Барешича героем Хорватии.

Antena Zadar Памятник Миро Барешичу

В связи с этим, Министерство иностранных дел и европейской интеграции Черногории направило Хорватии ноту протеста.

Напомним, что член террористической организации «Хорватское национальное сопротивление» Миро Барешич с пособниками в 1971 году в Швеции убил посла Югославии Владимира Роловича, после бежал из тюрьмы, угнав шведский самолет. После освобождения он принимал участие в войне в Хорватии против сил ЮНА. Там же он был убит при невыясненных обстоятельствах.

В ноте черногорского внешнеполитического ведомства говорится, что МИД Черногории ожидает, что власти Хорватии дистанцируются от такого «нецивилизованного акта» (установки памятника — ИА REGNUM ), учитывая, что югославский посол Владимир Ролович был видным борцом против фашизма, выдающимся югославским и черногорским дипломатом.

Союз ветеранов народно-освободительной войны и антифашистов Черногории в свою очередь призвал хорватские антифашистские силы выступить вместе против возрождающейся идеологии усташей в Хорватии.

«Установка этого памятника является примером того, что фашизм был повержен, но не окончательно побежден», — говорится в заявлении организации.

В общественной организации Содружество сербов региона отметили, что установска памятника свидетельствует о том, что «процесс реабилитации усташского государства идет полным ходом».

Напомним, что 1 августа МИД Сербии также направил Хорватии ноту протеста в связи с героизацией террористов и военных преступников.