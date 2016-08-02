Москва, 2 августа, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В рамках программы Tах Free в России было бы целесообразно реализовывать товары, произведенные на совместных предприятиях по западным технологиям — они будут хорошо покупаться из-за курсовой разницы. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 2 августа начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, комментируя планы правительства РФ ввести с 2017 года в России систему Tax Free, то есть возврата НДС за вывозимые туристами-иностранцами из страны непродовольственные товары.

Coolcaesar Пункт Tax Free в аэропорту

«Объем покупок будет не такой большой — у нас нет таких брендов, которые можно было бы купить дешево. При этом девальвация рубля дает дополнительные возможности покупок по привлекательным ценам товаров, произведенных на совместных предприятиях по западным технологиям — речь идет об автомобилях и бытовой технике», — отметил он.

При этом потери федерального бюджета из-за возврата туристам НДС также не будут значительными, полагает эксперт. «Нет оснований предполагать, что будет туристический бум. Это по большей части шаг к цивилизованности российского рынка, Это жест доброй воли в условиях санкций и реверанс по отношению к туристам», — пояснил Суверов.

В то же время такая мера будет «стимулировать потребительский спрос, что является немаловажным в условиях кризисного падения спроса на непродольственные товары», подчеркнул эксперт.

С января 2017 года в России начнётся поэтапное введение системы Tax Free, которая позволяет туристам-иностранцам вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) с приобретённых товаров. Об этом говорилось на совещании у первого зампреда правительства РФ Игоря Шувалова. В первом этапе, который начнётся 1 января 2017 года, примут участие не более пяти крупных магазинов, оформляющих покупки, без электронного подтверждения факта вывоза товаров за пределы РФ. С 1 июля 2017 года пилотный проект будет запущен в полном объёме. Налоговая и таможенная службы должны представить в правительство расчёты и обоснования финансовых затрат по обустройству информационных систем, Минпромторг должен определить первых участников проекта, сообщает «Российская газета».