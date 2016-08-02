Чебоксары, 2 августа, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В связи со вспышкой АЧС (африканская чума свиней) в ряде регионов, Чувашия, которая на протяжении длительного периода является благополучным регионом, ужесточает меры профилактики и контроля. В России обстановка с АЧС «очень сложная», поэтому расслабляться и «хвалиться ни в коем случае нельзя»: с учётом ряда факторов, в том числе субъективных, «никто не гарантирует, что мы надёжно защищены». Об этом ИА REGNUM заявил глава Госветслужбы Чувашии Сергей Скворцов.

cap.ru Обработка мест обитания кабанов в Чувашии

Руководитель ведомства отметил, что в России обстановка с АЧС «очень сложная, очень напряжённая», о чём свидетельствуют данные мониторинга Минсельхоза РФ. На 1 августа в стране в режиме карантина находятся на 74 очага, из них 23 — в Московской области, 16 — в Саратовской области, 10 — в Рязанской области. 29 июля ещё один очаг АЧС выявлен в соседней Нижегородской области. Помимо этого, в дикой фауне установлено 35 инфицированных мест (места обитания кабанов), из них 15 — в Рязанской области, 9 — в Московской области.

Сергей Скворцов сообщил, что в Чувашии в рамках профилактики АЧС, помимо комплексных мероприятий, проводится «разъяснительная работа» с населением, так как часто вспышки африканской чумы свиней происходят в частных подворьях. «То есть не исключается личностный фактор. Поэтому рекомендуем жителям и предпринимателям не ездить в неблагополучные очаги, так как с продуктами питания и предметами ухода можно завезти инфекцию», — подчеркнул глава Госветслужбы Чувашии.

Говоря о свиноводческих хозяйствах, руководитель ведомства отметил, что они должны работать в закрытом режиме. В настоящее время в Чувашии «пока не обеспечивают закрытый режим» 11 хозяйств из 55, перед ними поставлена задача к сентябрю обеспечить закрытый режим работы. «Личные подворья должны также безвыгульно содержать свиней. Мы не запрещаем держать свиней, но необходимо выполнять инструкции по недопущению данного заболевания», — сказал Сергей Скворцов, напомнив, что вспышки АЧС «сопряжены с большим экономическими издержками, потому что перекрывается большая территория, уничтожается поголовье».

Чувашия на протяжении длительного периода является благополучным регионом по АЧС, однако расслабляться нельзя. «Хвалиться ни в коем случае нельзя. Потому что через нашу территорию проходит федеральная трасса, охватывающая регионы, где очень много очагов АЧС. Никто не гарантирует, что мы надёжно защищены. Но работу в этом направлении усилили», — сообщил глава Госветслужбы, акцентировав, в частности, внимание на командно-штабных учениях по АЧС, рейдах и контрольных мероприятиях.

По данным управления Россельхознадзора, в Чувашии и Ульяновской области с целью профилактики вируса африканской чумы свиней проведены две плановые и 31 внеплановая проверки (в том числе 12 — в Чувашии). Инспекторы проверяли свиноводческие фермы, убойные пункты, охотхозяйства и места реализации мясной продукции. В результате выявлено 30 нарушений, из них восемь — в Чувашии. Самые распространённые — открытый режим функционирования свиноводческих ферм, отсутствие ветеринарного контроля и сопроводительных документов. В ходе проверок из оборота изъято 5,8 кг свиноводческой продукции, которая была без документов.

Напомним, 14 июля в поселке Кондраково Муромского района Владимирской области установлен очаг АЧС — после этого был установлен карантин в ряде районов Нижегородской области. В карантинную зону, в частности, попали Навашино, Выкса, Кулебаки, Вачский и Павловский районы. На этих территориях поголовье свиней полностью ликвидируется. 29 июля был зафиксирован второй очаг АЧС на территории Нижегородской области — в селе Шерстино Арзамасского района.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на данные Чувашстата, в Чувашии в хозяйствах всех категорий в I полугодии текущего года насчитывалось 173,2 тыс. голов свиней, что на 1,5% ниже уровня 1 июля 2015 года. Из них наибольшая доля приходится на сельхозпредприятия (125,6 тыс. голов), где поголовье за указанный период увеличено на 2,1%. В то время как в частных подворьях и фермерских хозяйствах продолжают резать: за год поголовье снизилось соответственно на 9,5% и 13,4%, составив 43,4 тыс. и 4,3 тыс. голов свиней.

Африканская чума свиней — вирусная болезнь свиней, которая завершается летальным исходом. Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано, вакцины нет, а лечение запрещено. Для человека АЧС опасности не представляет. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья, а также ликвидация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него.