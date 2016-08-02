Москва, 2 августа, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Цены на нефть и существование эмбарго носят для российской экономики долгосрочный характер, и это необходимо учитывать. Об этом 2 августа в ходе общения с участниками форума «Территория смыслов на Клязьме» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть. Цены. Снижение

«Вот эти два шока, о которых вы сказали, внешних шока. То есть нынешние сложившиеся цены на энергоносители, на сырье и санкции, к сожалению, наверно, для нашей экономики носят долгосрочный характер. И любая экономическая модель, которая в настоящий момент готовится, должна исходить из предположения о том, что эти шоки сохранятся надолго», — сказал Медведев.

Вместе с тем, по его словам, в этом есть и свои плюсы: «Потому что мы вынуждены трансформировать модель нашей экономики. Мы, по сути, впервые за последние 15, может быть, даже больше лет можем, не обращая внимание на тренды нефтяных показателей, заниматься нормальной диверсификацией экономики, созданием нормальной структуры нашей экономики. Заниматься тем, что сегодня принято называть импортозамещением».

При этом Медведев признал вторичность процесса разработки экономических моделей, поскольку экономические реалии оказываются сильнее: «В модели мы можем все очень неплохо описать: каким образом какие реформы проводить, но когда встает вопрос о том, что нам делать с зарплатами и с пенсиями, экономическая модель все-таки уходит на второй план, и мы вынуждены принимать решения просто для того, чтобы не дать экономике свалиться в штопор, чтобы люди не почувствовали на себе неблагоприятных изменений даже в условиях сохраняющихся внешних шоков».

Напомним, антироссийские санкции были введены в 2014 году — после воссоединения Крыма с Россией и начала гражданской войны на Украине. Санкции были введены по инициативе ряда стран Запада — прежде всего, США и государств ЕС. Санкционная антироссийская политика была поддержана Японией, Австралией и многими другими странами.