Анкара, 2 августа, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подтвердил намерение прибыть в Российскую Федерацию, чтобы провести переговоры с президентом Владимиром Путиным. Об этом Эрдоган заявил сегодня, 2 августа, выступая в Анкаре.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган заявил, что, если ему ничего не помешает, то 9 августа он прибудет с визитом в Россию во главе представительной турецкой делегации. С президентом Путиным он намерен обсудить экономические связи двух стран, а также все что угодно ещё, так как турецкая сторона не ставит себе никаких ограничений по повестке переговоров.

Также Эрдоган отметил, что турецкая сторона в ответ на введение Российской Федерацией экономических санкций приняла очень ограниченные ответные меры и на большее не пошла, так как этого якобы не позволяет «закон и совесть». Эрдоган лукавит, так как у Турции просто нет каких-то существенных рычагов давления на Россию.

Напомним, Кремль решил принять письмо президента Эрдогана в качестве извинений за преднамеренно сбитый турецкими ВВС российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. При этом письмо Эрдогана не содержало извинений. Однако российский лидер после письма позвонил Эрдогану и выразил заинтересованность в урегулировании ситуации.

После этого разговора Путин поручил правительству РФ вступить в переговоры с Турцией для восстановления сотрудничества в торговле и других сферах. Оба лидера условились провести переговоры 9 августа в Санкт-Петербурге.