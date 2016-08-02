Кишинёв, 2 августа, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Парламент Молдавии на последнем заседании весенне-летней сессии принял «Декларацию о национальном партнерстве в области европейской интеграции». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в парламентской пресс-службе, декларация была представлена с парламентской трибуны одним из авторов документа — экс-премьером Юрием Лянкэ.

Longin Wawrynkiewicz Юрий Лянкэ

Ранее в тот же день Лянкэ от имени возглавляемой им Народной европейской партии подписал соглашение о партнерстве с правящей коалицией, по сути присоединившись к правящему большинству под эгидой Демпартии Молдавии.

Юрий Лянкэ также возглавил Парламентский совет по европейской интеграции. Он заявил о планах по активизации реформ и выразил уверенность в том, что «к концу мандата нынешнего парламента, то есть к 2018 году нам вместе удастся создать предпосылки, необходимые для подачи заявки на членство в ЕС».

«Уверен, что мы добьемся хороших успехов и результатов, — заявил в свою очередь спикер парламента от Демпартии Андриан Канду. — Юрий Лянкэ, с его опытом как министра иностранных дел, как премьер-министра, с таким багажом знаний в данной области, принял на себя обязательство воплотить нашу мечту приблизиться к ЕС как можно скорее».

Молдавские эксперты и СМИ в этой связи высказывают мнения, что Юрий Лянкэ может стать кандидатом от правящей коалиции на президентских выборах, которые намечены на конец октября.

Ранее Лянкэ объявлял себя оппозиционером и участвовал в переговорах с другими оппозиционными силами о выдвижении единого кандидата в президенты. Однако затем неожиданно объявил о бесперспективности этих переговоров и решении поддержать правящую коалицию. Произошло это после появления в СМИ материалов, из которых следует, что Лянкэ в бытность премьером мог подписывать ряд документов, которые сделали возможной «кражу века» — вывод 1 млрд. евро из банковской системы страны.