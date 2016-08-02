Саратов, 2 августа, 2016, 17:00 — ИА Регнум. В ближайшие три года в регионе установят три солнечные электростанции (СЭС) — помимо Пугачевского района еще в Ершовском и Новоузенском. Суммарная мощность станций составит 45 МВт. Общий объем инвестиций в строительство — 4,5 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas-Troll Солнечные батареи

2 августа в основание СЭС в Пугачевском районе вбита первая свая на строительстве СЭС. В своей речи губернатор Валерий Радаев назвал Саратовскую область территорией опережающего развития. Говоря о безграничных возможностях солнечной энергии, гендиректор ООО «Энергохолдинг» Кирилл Горшенин уточнил, что теперь «технологии 21 века пришли на территорию области».

Генеральный директор «Авелар Солар Технолоджи» — дочерней компании «Хевел», выступающей инвестором и подрядчиком строительства СЭС Олег Шуткин обратил внимание на то, что будут применяться технологии российского производства. В целом, на площади 63 га будет размещено 60 тыс. солнечных панелей."К строительству мы будем привлекать местные подрядные организации. При эксплуатации станция практически не требует никаких затрат. Вместе с тем она способна обеспечить электроэнергией 6 тысяч потребителей», — пояснил он.

Как ране сообщало ИА REGNUM, 2 августа состоится торжество по случаю закладки камня в фундамент Пугачевской солнечной электростанции, а также установка памятного знака на месте возведения объекта.