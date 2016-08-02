Москва, 2 августа, 2016, 16:53 — ИА Регнум. За II квартал 2016 года объем просроченной задолженности в регионах России вырос на 1% и составил порядка 1,23 трлн рублей или 13,5% от общего объема ссудной задолженности граждан. За аналогичный период 2015 года показатель вырос на 13%. Такие данные представило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

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Объемы «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за квартал также выросли на 1% и составили 1,19 трлн рублей или 13,1% от ссудной задолженности. В прошлом году рост аналогичного показателя составлял 15%.

Доля просроченных счетов в общем количестве открытых кредитов составила 18,0%. Общее количество просроченных кредитов за квартал выросло на 88 тыс. и превысило 13,71 млн кредитов. Темпы роста количества просроченных кредитов во II кв. 2016 г. составили 1%, что вдвое ниже аналогичного периода прошлого года.

Количество кредитов с просрочкой платежа более 90 дней выросло на 123 тыс. шт. и составило 10,33 млн кредитов. Темпы роста «плохих» долгов за II кв. составили 1%, в 2015 г. рост этого показателя составлял 9%. Доля таких счетов в общем количестве открытых кредитов достигла значения 13,6% от общего количества открытых кредитов.

Самые высокие квартальные темпы роста объемов просроченной задолженности отмечаются на Чукотке (+6%), в Хакасии (+6%), Свердловской области (+6%), в Республики Алтай (+5%), Дагестане (+5%), Чечне (+5%) и Челябинской области. (+5%). Самое значительное снижение объемов отмечено в Республике Северная Осетия (-12%), Карачаево-Черкесии (-9%), Кабардино-Балкарии (-8%), в Республике Саха (Якутия) (-7%), Курганской обл. (-6%), Москве и области. (-6%).

Самые высокие показатели доли просроченной задолженности от общего объема ссудного долга населения перед кредитными организациями отмечены в Ингушетии — 55,3% (2,7 млрд. рублей), Карачаево-Черкесии — 28,3% (5,3 млрд рублей), Калмыкии — 23,4% (4,7 млрд рублей), Кабардино-Балкарии — 23% (6,7 млрд рублей) и Краснодарском крае — 19,4% (52,8 млрд рублей). Самые низкие значения отмечаются в Ненецком АО — 2,6% (128,6 млн рублей), Чукотском АО — 3,6% (165 млн рублей), Магаданской области — 5,7% (1,1 млрд рублей), Якутии — 6,5% (6,4 млрд рублей), Камчатском крае — 6,9% (1,7 млрд рублей).