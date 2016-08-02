Тверь, 2 августа, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Благоустроенная детская площадка появилась в деревне Волок Андреапольского района тверской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в этом населенном пункте проживают более 20 детей.

На детской площадке

На строительство площадки всего было потрачено 450 тысяч рублей — 345 тысяч выделил областной бюджет, 25 тысяч собрали сами жители, еще 80 тысяч получено из других источников финансирования. Играть на новой площадке будут и дети из близлежащих деревень.

Активное участие населения в этом процессе говорит о популярности и значимости программы для сельских территорий, а потому она обязательно будет продолжена и поддержана региональной властью, как было неоднократно отмечено исполняющим обязанности губернатора Тверской области Игорем Руденей.