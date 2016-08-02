Ярославль, 2 августа, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов начал серию личных встреч с исполняющими обязанности заместителей губернатора, членами регионального правительства и другими высокопоставленными чиновниками области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в администрации региона.

ИА REGNUM

Большинство чиновников, назначенных предыдущим губернатором Сергеем Ястребовым, надеются сохранить свои посты и готовы к новым требованиям нового руководителя.

«Нам всем довольно четко дали понять, что от нас требуют. Это порядок и результат. Вероятно, порядка в работе органов исполнительной власти Ярославской области теперь будет значительно больше», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM собеседник агентства.

Региональные чиновники связывают с новым главой региона надежду на большее внимание к области со стороны структур федерального правительства, в частности, на более активное лоббирование интересов области в получении денег из федерального бюджета. Несмотря на то, что область является регионом-донором, в последние годы с этим были определенные сложности.

«Теперь мы не будем стесняться звонить министру, если это нужно для интересов региона», — сказал источник ИА REGNUM в региональном правительстве.

О новом этапе по наведению порядка говорят и наблюдатели, и участники политического процесса:

«Уже несколько лет подряд Ярославская область демонстрирует политические метания, дефрагментацию элит, политтехнологические принципы управления регионом. К сожалению, все это вкупе не только не снижает уровень протестных настроений, но и искусственно подпитывает их.

Ярославцы вынуждены выбирать между административно-аппаратными и либерально-майданными трендами. Сомнительные звания «столица демократии» и «регион антирейтинга губернатора и «ЕР» не способствуют инвестиционной и экономической привлекательности Ярославской области. И то, и другое звание — крайность.

Основа региона — это здравомыслящий центр, выбирающий не революцию, а эволюцию и желающий стабильности, перспектив и порядка без административных манипуляций и либеральных завываний», — считает политолог, председатель ярославского регионального отделения партии «Родина» Александр Миклин.