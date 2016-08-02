Ереван, 2 августа, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Растущий в Армении внешний долг и высокая миграция все более углубляют удельную долговую нагрузку на душу населения — к 1 июля 2016 года уже достигнут порог $1.8 тыс, из коих только по внешнему долгу — $1.5 тыс (против $550 в 2009 г.). С учетом же реальных масштабов миграции нагрузка от госдолга на душу населения была бы гораздо выше (по статданным на 1 июля 2016 г. численность населения Армении составила 2995 000 чел., против 3 006 000 чел. годом ранее и 3 266 000 пятью годами ранее). По прогнозам экспертов, увеличение внешнего долга Армении продолжится до 2017 года, после чего только стоит ожидать снижения, сообщает АрмИнфо.

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Госдолг Армении в I полугодии 2016 г. вырос на 5,3% составив $5345 млрд (2546 трлн драмов). Такие показатели обусловлены приростом как внешней, так и внутренней задолженности. По предварительным данным Минфина страны внешний долг возрос за первое полугодие с.г. на 3,6% — до $4.5 млрд (2.13 трлн драмов), при росте внутреннего долга на 14,9% — до $874.8 млн (416.7 млрд драмов). В годовом разрезе внешний долг возрос на 12,1%, внутренний — на 26%, что нарастило общий госдолг Армении на 14,2%.

В структуре внешнего долга 89% или $3.97 млрд приходится на долю правительства, а остальные 11% или $497.1 млн — на долю Центробанка. В годовом разрезе внешний долг правительства возрос на 11,7%, а Центробанка — на 15,6%.

В структуре же внутреннего госдолга доминируют гособлигации — за I полугодие 2016 года доля повысилась с 87% до 89,7% ($784.8 млн или 373.8 млрд драмов), с годовым ростом абсолютной величины на 29,6%, причем только за I полугодие с.г. — на 16,8%. Затем следуют армянские евробонды — $81.1 млн или 38.7 млрд драмов, доля которых снизилась за I полугодие 2016 г с 13% до 9,3%, с годовым ростом абсолютной величины на 2,1%, при спаде только за I полугодие на 18,4%. Остальная часть приходится на долю гарантий (1% или $8.9 млн), а торговые кредиты обнулены.

К 1 января 2016 г. общий госдолг Армении составлял 2.5 трлн драмов или $5.1 млрд (против 2.1 трлн в 2014 г и 1.9 трлн драмов в 2013 г), в структуре которого внешний долг — 2.1 трлн драмов или $4.3 млрд (против 1.8 трлн в 2014 г и 1.6 трлн драмов в 2013 г), а внутренний — 368.4 млрд драмов или $761.5 млн (против 311.7 млрд в 2014 г и 277.7 трлн драмов в 2013 г).

По подсчётам экономистов, Армения увеличивает государственный долг ежемесячно на $40−50 млн., что является тревожным сигналом для экономики. При этом госдолг Армении растет быстрее, чем увеличивается сама экономика Так, госдолг Армении в 2015 году вырос примерно на $600 млн., а рост экономики составил $300 млн.

Согласно госбюджету Армении, госдолг страны в 2016 году к ожидаемому ВВП составит 49,4%, а соотношение внешнего долга к ВВП — 42,8%

Однако, правительство Армении заранее подготовилось к росту госдолга. В 2015 году парламент Армении внес изменения в закон «О государственном долге», увеличив допустимый уровень госдолга к ВВП. Если до этого весь госдолг не мог превышать 60% от ВВП, то теперь лишь долг правительства не может превышать 60% от ВВП.