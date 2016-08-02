Ростов-на-Дону, 2 августа, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В Ростовской области скоро завершится сбор нового урожая хлеба. Земледельцы обработали уже свыше 80% от общих уборочных площадей. При этом валовой сбор уже превысил 8,5 млн тонн «донского золота» при средней урожайности в 36,6 центнера с гектара. Об этом ИА REGNUM 2 августа сообщили в региональном минсельхозпроде.

donland.ru Созревшие колосья

Из 3,2 млн гектаров нового урожая хлеборобы обмолотили более 2,3 млн гектаров. В региональный фонд зерна отправлено свыше 7,3 млн тонн озимой пшеницы, 153 тыс. тонн озимого и 678 тыс. тонн ярового ячменя, а также почти 220 тыс. тонн зернобобовых культур.

Сбор ранних зерновых завершили земледельцы Егорлыкского района. К финишу почти подошли аграрии Неклиновского, Мясниковского, Зерноградского и Куйбышевского районов.

Напомним, что уборка на Дону должна была завершиться к концу июля. Такую установку труженикам села дал в ходе рабочей поездки донской губернатор Василий Голубев. Но северные районы Ростовской области пока намного отстают от южан. На темпе работ сказались дожди.

Тем не менее, селяне Ростовской области планируют побить прошлогодний рекорд. В 2015 году земледельцы собрали 9 млн 190,8 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. Прибавка за год составила 2,5%.

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