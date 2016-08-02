Российский космонавт выложил в интернет фото Североамериканского континента
Ставрополь, 2 августа, 2016, 16:44 — ИА Регнум.
Российский космонавт Олег Скрипочка сделал из космоса снимок Североамериканского континента. Он стремительно набирает число просмотров в сети Инстаграм.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом отделе администрации города Невинномысска Ставропольского края, уроженец этого города, летчик-космонавт, Герой России Олег Скрипочка на борту МКС сделал новые фото Североамериканского континента с борта МКС.
Фото выложено на официальной странице Роскосмоса в Инстаграм и стремительно набирает просмотры. За три дня фото посмотрели свыше 12 тыс. человек.
«Так выглядят Большое Соленое озеро и город Солт-Лейк-Сити с борта Международной космической станции. Дамба, по которой проходит железная дорога, разделяет озеро на части. В связи с этим уровень поверхности воды в южной части обычно выше, чем в северной. Город Солт-Лейк-Сити — столица и самый населённый город штата Юта, США. Фотография космонавта Олега Скрипочки», — подписано на официальной странице Роскосмоса.
Напомним, ранее в сети Инстаграм были размещены и другие фотографии Земли, сделанные из космоса. Олегом Скрипочкой.
Космонавт запечатлел высочайший в Европе вулкан Этну и процесс стыковки первого пилотируемого корабля новой серии «Союз МС» с Международной космической станцией.
Один из своих уникальных снимков, сделанных с МКС, Олег Скрипочка подарил городу Невинномысску. Там запечатлен вид на Землю и флаг России с печатями станции российского сегмента, подтверждающими его нахождение на орбитальной станции с 10 октября 2010 по 16 марта 2011 года.
Напомним, летчик-космонавт, Герой России Олег Скрипочка находится в своей второй космической экспедиции с 19 марта 2016 года вместе с другим российским космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом. Экспедиция продлится 173 дня.