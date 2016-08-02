Ставрополь, 2 августа, 2016, 16:44 — ИА Регнум.



Информационно-аналитический отдел администрации города Невинномысска Ставропольского края Снимок Североамериканского континента из космоса, сделанный космонавтом Олегом Скрипочкой

Российский космонавт Олег Скрипочка сделал из космоса снимок Североамериканского континента. Он стремительно набирает число просмотров в сети Инстаграм.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом отделе администрации города Невинномысска Ставропольского края, уроженец этого города, летчик-космонавт, Герой России Олег Скрипочка на борту МКС сделал новые фото Североамериканского континента с борта МКС.

Фото выложено на официальной странице Роскосмоса в Инстаграм и стремительно набирает просмотры. За три дня фото посмотрели свыше 12 тыс. человек.

«Так выглядят Большое Соленое озеро и город Солт-Лейк-Сити с борта Международной космической станции. Дамба, по которой проходит железная дорога, разделяет озеро на части. В связи с этим уровень поверхности воды в южной части обычно выше, чем в северной. Город Солт-Лейк-Сити — столица и самый населённый город штата Юта, США. Фотография космонавта Олега Скрипочки», — подписано на официальной странице Роскосмоса.

Напомним, ранее в сети Инстаграм были размещены и другие фотографии Земли, сделанные из космоса. Олегом Скрипочкой.

Космонавт запечатлел высочайший в Европе вулкан Этну и процесс стыковки первого пилотируемого корабля новой серии «Союз МС» с Международной космической станцией.

Один из своих уникальных снимков, сделанных с МКС, Олег Скрипочка подарил городу Невинномысску. Там запечатлен вид на Землю и флаг России с печатями станции российского сегмента, подтверждающими его нахождение на орбитальной станции с 10 октября 2010 по 16 марта 2011 года.

Напомним, летчик-космонавт, Герой России Олег Скрипочка находится в своей второй космической экспедиции с 19 марта 2016 года вместе с другим российским космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом НАСА Джеффри Уильямсом. Экспедиция продлится 173 дня.