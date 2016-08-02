Киев, 2 августа, 2016, 16:43 — ИА Регнум. На Украине необходимо переписать Конституцию и изменить законодательную базу. При этом Верховную раду нужно переименовать в Народную раду, а президента страны сделать символической фигурой. Об этом 2 августа на пресс-конференции заявила народный депутат Украины, член фракции «Батькивщина» Надежда Савченко, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

«Что нужно провластной оппозиции? Расшатать настроения в обществе, провести перевыборы — желательно парламентские и президентские одновременно, для чего заблокировать работу действующей Верховной рады… ввести третий Майдан, воспользовавшись проблемой тарифов… Я иду путем революции. Я первой иду по минному полю политики, делая скандальные, непопулярные и на шаг преждевременные заявления, потому что понимаю, что в данных условиях цена нерешительности — жизни людей. Поэтому и не боюсь быть неверно понятной, раскритикованной и даже уничтоженной, за что меня критикует и будет от меня отказываться провластная оппозиция», — сказала Савченко.

Она считает, что украинцам нужно завершить «перезагрузку» Украины, начатую на Майдане. «На ближайших выборах народ выбирает 100 народных избранников, задача которых написать Конституцию Украины в закрытом режиме на разумно ограниченный срок по типу конклава при избрании Папы Римского. Эти избранники избираются без права в дальнейшем никогда не быть избранными к власти. Они также выписывают блочные законы ко всем системам жизнедеятельности страны — избирательной, судебной, пенитенциарной, фискальной, научной и так далее. И блочные законы лягут в основу дальнейшего законотворчества страны и не имеют права быть изменены. Они выносятся на утверждение на народном референдуме», — предлагает Савченко.

В частности, Савченко предлагает прописать варианте Конституции:

— ввести режим самоуправления в административных единицах Украины по экономическим принципам выживания и развития инфраструктуры, но не по принципам исторических, культурных или религиозных предпочтений;

— закрепить право свободного владения оружием для всех граждан;

— предоставить общинам право выбирать судей и прокуроров, ввести суд присяжных. Учредить один всеукраинский суд с правом апелляции в административных и уголовных делах;

— переименовать законодательный орган Верховную раду в Народную раду, с правом граждан менять своего представителя в Народной раде в любое время;

— правительство Украины — это нанимаемые народом в представительстве Народной рады специалисты, ученые. Президент Украины — символическая избираемая должность с направлением на внешние отношения, с полномочием главнокомандующего в случае войны.

Кроме того, Савченко обратилась к иностранным партнерам Украины с просьбой поддержать ее проект реформ. «Вы не можете не понимать, что власти Украины вредят украинскому народу, мешают развиваться и достойно жить. Вам самим будет гораздо проще и приятнее иметь дело с представителями Украины, которые способны на решительные поступки, реформы и держат свое слово», — считает Савченко.

Нардеп призналась, что свои предложения она озвучила без согласования с партией, и не собирается отказываться от мандата.

В свою очередь в эфире украинского канала 112 народный депутат Украины, член фракции «Народный фронт» и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко напомнил, что менять Конституцию может парламент и народ страны на референдуме. Он также раскритиковал предложение Савченко, просить прощение перед матерями РФ, за погибших в Донбассе сыновей. «Я до сих пор не понимаю, как наши матери бойцов, погибших в войне за независимость Украины, почему они должны извиняться перед матерями бойцов РФ, которые пришли в качестве агрессора на нашу землю. Очевидно, что не мы начали эту войну. Украина не нападала на территорию сопредельного государства Россия… Может она переслушала различного рода российские пропагандистские телеканалы, которые считают, что Украина сама на себя напала», — отметил Геращенко.

В то же время народный депутат от фракции «Самопомощь» Павел Костенко посоветовал Савченко набрать больший политический вес, перед тем как выступать с громкими заявлениями. «Надежда выражает сейчас больше свое мнение, собственное… Каждый народный депутат, каждый политик может выйти и сделать такие заявления, но под такими заявлениями должна стоять хоть какая-то сила или организация, или политическая сила, или движение какое-то. Надежда бы хотела, чтобы это воспринималось обществом серьезно, но она должна пройти соответствующие стадии перед такими громкими заявлениями», — считает Костенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа Савченко пообещала начать голодовку в знак протеста против бездействия властей в вопросе освобождения пленных граждан Украины. «Я снова объявляю голодовку на бездействие находящихся у власти всего мира по освобождению украинцев из плена. Голодовку буду держать до дня положительного результата», — обещает Савченко. Она также призвала жителей Киева, Донецка, Луганска и Крыма выходить на протесты с требованием ускорить процесс обмена пленных.