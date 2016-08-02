Тбилиси, 2 августа, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 2 августа представил нового министра обороны Левана Изория сотрудникам оборонного ведомства.

gov.ge Представления нового министра обороны Грузии Левана Изория (справа)

Как заявил Квирикашвили на встрече, министерство обороны — это та структура, в которой больше всего чувствуется единство страны, и оно должно быть примером верности родине.

По заявлению премьер-министра, главным приоритетом правительства в сфере обороны было и остается реформа, которая проводится и будет проводиться в министерстве обороны и которая важна для евроатлантической интеграции.

Грузия продолжит выполнение подписанного ранее меморандума о военном сотрудничестве с США, что будет способствовать усилению обороноспособности страны, заверил Квирикашвили.

Он пообещал сделать все, чтобы оборонное ведомство не было политизированным и чтобы в обществе прекратилось политическое противостояние.

«Мы сделаем все, чтобы оборонное ведомство не было политизированным. Мы все дети одной страны, и министерство обороны должно быть максимально далеко от политического противостояния. И вообще, политической поляризации в обществе пора положить конец», — подчеркнул Квирикашвили.

Как известно, с 1 августа приказом премьер-министра занимаемые в правительстве должности покинули два представителя Республиканской партии — бывший министр обороны Тинатин Хидашели и бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили. 1 августа вечером премьер представил новых министров.

Вскоре после ухода с занимаемой должности Тинатин Хидашели сделала ряд заявленийс политическим подтекстом, с критикой в адрес бывших соратников по коалиции «Грузинская мечта» выступили и другие лидеры Республиканской партии, которые заговорили о политических преследованиях своих активистов и членов.