Ярославль, 2 августа, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Бывший заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков не сможет вернуться на работу в мэрию после оправдательного приговора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

ИА REGNUM

«Увольнение Дмитрия Донскова с должности заместителя мэра произошло не по причине уголовного преследования, а в связи с истечением срочного контракта. Донсков был задержан в июле 2013 года и до октября продолжал оставаться заместителем мэра.

За это время в связи с вынужденным отсутствием, в случае вступления приговора суда в законную силу, он сможет получить компенсацию. Но уволен он был по совершенно другой причине, поэтому автоматического восстановления на работе не произойдет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM источник в мэрии Ярославля.

Впрочем, не исключено, что Дмитрий Донсков обратиться в суд и потребует компенсацию за все время нахождения в СИЗО, так как в случае, если бы он не был задержан и арестован, он смог бы продолжить работать на посту заммэра Ярославля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Дмитрий Донсков был оправдан решением Кировского районного суда Ярославля. Оглашение приговора Евгению Урлашову и его бывшему советнику Алексею Лопатину продолжается.