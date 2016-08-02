Киев, 2 августа, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Общая сумма исковых требований «Нафтогаза Украины» к российскому «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже составляет $26,6 млрд. При этом сумма исковых требований «Газпрома» к «Нафтогазу» составляет $38,7 млрд. Об этом сегодня, 2 августа, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Цитата из к/ф «Изо всех сил». Реж. Менахем Голан. 1987. США Взаимные претензии

Уточняется, что слушания по обоим производствам начнутся осенью этого года.

В иск «Газпрома» включены претензии за неоплаченный, но поставленный на Украину газ. К концу 2015 года сумма задолженности по этому пункту составляла $2,2 млрд. Остальная сумма исковых требований «Газпрома» составляет штрафы за недобор газа по контрактному правилу «бери или плати» (take or pay).

Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что сумма штрафов за нарушение правила take or pay к 2020 году может составить $60 млрд.

Судебные тяжбы между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже начались в июне 2014 года. Основным предметом иска являются контракты на поставку российского газа на Украину и транзит российского голубого топлива через украинскую территорию. Контракты были подписаны в 2009 году тогдашним премьер-министром Украины Юлией Тимошенко.