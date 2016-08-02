Махачкала, 2 августа, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Прокуратура Дагестана проверила мечети Казбековского района Дагестана на предмет исполнения законодательства о свободе совести и религиозных объединениях, в результате которого были выявлены нарушения, сообщили ИА REGNUM 2 августа в надзорном ведомстве.

АбуУбайда Мечеть в Буйнакске. Дагестан

Так, уставы мечетей с. Гуни и с. Инчха предусматривают создание дружины для соблюдения порядка в дни религиозных праздников и пятничных молитв, а устав мечети с. Инчха, кроме того, закрепляет право имама мечети организовывать маслиатские (примирительные) суды для разрешения споров между верующими.

Прокуратура установила, создание таких судов противоречит Конституции РФ, согласно которой правосудие устанавливается только судом, посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. А создание чрезвычайных судов не допускается.

В результате проверки прокуратура потребовала привести уставы в соответствие с федеральным законодательством.

Отметим, подобные нарушения были выявлены прокуратурой и в уставах других сел. Так, прокуратура Каякентского района Дагестана 26 июля потребовала пересмотреть право имамов мечетей на создание дружин, закреплённое в уставах мечетей сел Каякент, Нововикри и Джавакент. Прокуратура Каякентского района проверила уставы религиозных организаций на предмет соответствия федеральному законодательству. В ходе проверки установлено, что отдельные положения уставов мечетей сел Каякент, Джавакент и Нововикри не соответствуют закону.

«Федеральным законом «Об участи граждан в охране общественного порядка» создание народных дружин при политических партиях, религиозных объединениях, а также создание и деятельность политических партий и религиозных объединений в народных дружинах запрещено», — сообщала тогда прокуратура.

В апреле 2016 года такое же требование было предъявлено прокуратурой мечети села Курах Курахского района. Вопрос создания народных дружин в Дагестане вызвал много споров. Впервые о необходимости их создания в 2012 году заявил тогдашний глава республики Магомедсалам Магомедов сразу после теракта в доме шейха Саида-Афанди, в результате которого умер религиозный деятель и несколько паломников. Годом позже впервые дружины были созданы в селе Хаджалмахи Левашинского района. В июле того года один из дружинников обстрелял не подчинившуюся требованиям остановиться машину, в результате которой погиб находившийся внутри сотрудник «РусГидро» Руслан Магомедов. По словам главы села, дружинники действовали совместно с полицией. В октябре 2014 года дагестанский парламент попытался принять закон о дружинниках, однако после критики присутствовавшего на сессии прокурора республики Рамазана Шахнавазова, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов отозвал законопроект. В 2015 году закон все же был принят.