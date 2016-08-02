Рига, 2 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Африканская чума свиней (АЧС) стремительно приближается к Курземе (западный регион Латвии), о чем свидетельствуют три случая заболевания кабанов в Слампе Тукумского края зафиксированные Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), сообщает BNS.

(сс) Peggy_Marco Свинья

До этого ближайшими к Слампской волости Тукумского края были подтвержденные случаи заболевания кабанов АЧС в Балдонском крае — примерно в 80 км.

Таким образом, в 2016 году АЧС выявлена у 667 кабанов в 182 волостях 58 краев, а также в двух городах — Резекне и Плявиняс, и на свиноферме в Варкавской волости, где заболели 50 свиней. Ранее последний случай заболевания АЧС у домашних свиней был зафиксирован 9 сентября 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы в период с 13 по 17 июня 2016 года констатировали 13 новых случаев заболевания Африканской чумой свиней в популяции кабанов, при этом инфекция впервые обнаружена в окрестностях столицы Латвии Риги.

Напомним, АЧС — очень опасное и легко передаваемое вирусное заболевание свиней. В местах, где констатировано заболевание, необходимо забить все стадо, поэтому вспышки этой болезни наносят большой экономический ущерб свиноводам. Согласно подсчетам специалистов, АЧС распространяется со скоростью 100 км в год, и уже в 2016 году болезнь свиней перекинется на Ригу.

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