Рига, 2 августа, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Латвия в области трансплантации печени сильно отстает от своих соседей — Литвы и Эстонии. Из-за того, что Латвия не оплачивает такую операцию взрослым пациентам, многие из них обречены на смерть, заявил заведующий отделением BaltTransplant Центра трансплантации, трансплантолог больницы имени Страдиня Янис Юшинскис, сообщает портал Mixnews.lv.

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По его словам, в Латвии никто и никогда не мог взять на себя ответственность за отсутствие финансирования на такие операции. «Может быть, в этом есть и частичная вина врачей — нужно было активнее об этом говорить. Однако за то время, сколько я работаю в трансплантации, разговоры о выделении финансирования велись из года в год. Сейчас Латвия оплачивает такую операцию детям, но не оплачивает взрослым. Фактически, они обречены где-то на медленную, а где-то на быструю смерть. Второй вариант — набрать денег и ехать куда-то лечиться. Однако такие операции стоят десятки, а то и сотни тысяч евро», — сказал Юшинскис.

Напомним, планируется, что с 2017 года операция по трансплантации печени в Латвии будет оплачиваться из государственного бюджета. На данный момент, Латвия в является единственной страной в Европе, где трансплантация печени взрослым не оплачивается государством.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии на медицину выделяется меньше 3% от ВВП, притом, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%.

Как заявил председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки Валдис Керис, из-за низкого финансирования здравоохранения Латвия ежегодно теряет около 1,5 тыс. трудоспособных жителей.

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