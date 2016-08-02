Москва, 2 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Министерство труда РФ максимально пытается перестроить работу органов службы занятости. Инвалидов в трудоспособном возрасте работает около 1 миллиона человек, максимум 25−30% работающих инвалидов. Об этом сегодня, 2 августа, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в рамках проекта Общественной палаты РФ «Час с министром», сообщили в Минтруда.

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По словам Министра, с начала 2016 года сотрудники медико-социальной экспертизы стали направлять данные обо всех инвалидах в службу занятости.

«Чтобы служба занятости знала, какие потребности у инвалидов, кто, где живет, какие у него барьеры и так далее. И служба занятости должна пойти к инвалиду сама. То есть, это будет принципиальная перестройка работы службы занятости. Эта работа сейчас нами ведется. Даже законопроект по этому поводу готовится», — сообщил он.

«Мы просто обязаны повернуться лицом к трудоустройству инвалидов, конечно, когда они этого хотят. У нас есть все возможности», — подчеркнул министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты внесло в правительство России проект распоряжения об утверждении концепции создания и использования федерального реестра инвалидов.

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