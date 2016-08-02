Деревня Дворики, Владимирская область, 2 августа, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев побывалсегодня, 2 августа, на молодежном форуме «Территория смысловна Клязьме», проходящем во Владимирской области. и ознакомился с представленнымиздесь региональными проектами Владимирской области.

территориясмыслов.рф Дмитрий Медведев посещает образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме»

В сопровождении министра образования и науки РФДмитрия Ливанова, губернатора Владимирской области Светланы Орловой и главыРосмолодежи Сергея Поспелова председатель российского правительства осмотрелстенды Владимирского госуниверситета, комитета информатизации, связии телекоммуникаций Владимирской области, Ростелекома, частного городаДоброграда, Ковровского электро-механического завода (КЭМЗ).

Медведев также прошелся по набережной вдольКлязьмы, осмотрел столовую и пляж «Территории смыслов». Медведев ознакомился с разработанными в Россиибеспилотным летательным аппаратом и очками виртуальнойреальности, операционнойсистемой ГосЛинукс, программами, распознающимиголоса и лица пользователей, отечественными сигвеями.

«У нас действительноесть все шансы сделать так, чтобы нашу страну воспринимали как однуиз самых технологически передовых в мире, — заявил премьер-министр входе осмотра экспозиции. — Вот здесьможете не сомневаться, я вам об этом говорю как председательправительства Российской Федерации».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проводится во Владимирской области второй раз. В этом году он проходит с 27 июня по 28 августа и включает восемь тематических смен, в которых принимают участие молодые ученые, преподаватели и специалисты, политические лидеры и молодые руководители социальных НКО, журналисты. Текущая смена молодых ученых и преподавателей экономических наук проводится с 29 июля по 4 августа. Всего «Территория смыслов на Клязьме» должна принять в этом году свыше 8 тысяч человек в возрасте от 18 до 33 лет из почти всех регионов России и ряда зарубежных стран. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и Общественная палата России. Форум курирует управление президента РФ по внутренней политике.