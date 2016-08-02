Архангельская область, 2 августа, 2016, 16:01 — ИА Регнум. В Архангельске на площади Мира у Вечного огня отметили День воздушно-десантных войск. Торжественные мероприятия в честь десантников начались в 10 часов утра на Вологодском кладбище в Архангельске у монумента памяти, продолжились у Вечного огня, где состоялся небольшой митинг, минута молчания и возложение цветов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Резвая

С приветственным словом к участникам торжественного митинга обратился ветеран боевых действий, офицер Юрий Агеев.

«Военно-десантные войска всегда считались, и будут считаться элитными. Только десантники готовы пройти на прорыв любого противника, несмотря на его вооружение и оснащение. Там, где трудно — всегда стоят десантники. Сегодня современные войска ВДВ имеют самое современное оборудование и оснащение. Как любят говорить десантники: ни шагу назад. Нас легче убить, чем поставить на колени и никто не выполнит поставленную задачу лучше, чем десантники. Войска «дяди Васи» всегда были и будут впереди», — сказала Юрий Агеев.

Председатель Архангельской региональной общественной благотворительной организации «Долг» Александр Лелетко подчеркнул, что в прошлом году День ВДВ в Архангельске отметили громко: были показательные выступления, прыжки парашютистов и многое другое.

«Хотелось бы обратить внимание нового главы города, чтобы День ВДВ в областном центре проводился на должном уровне. Мы, как общественная организация, всегда готовы принять в этом активное участие. Лично для меня ВДВ — это братство. Оно по-настоящему сильное и крепкое», — отметил Лелетко.

Торжественный митинг у Вечного огня завершился возложением цветов и троектракным ура в честь Дня ВДВ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, День ВДВ был установлен Указом Президента №549 от 31 мая 2006 года как памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства, и с тех пор отмечается ежегодно 2 августа. Традиционно в день ВДВ по всей России проходят праздничные мероприятия, устраиваются показательные выступления воинов-десантников и парашютистов, встречи с ветеранами ВДВ, благотворительные акции и народные гулянья.