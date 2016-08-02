Анкара, 2 августа, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 2 августа, что последователи исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена предпримут еще одну попытку военного переворота в стране, если вооруженные силы не будут реструктуризированы, сообщает Reuters.

cnnturk.com Роджеп Эрдоган

С таким заявлением глава страны выступил в президентском дворце в Анкаре, где он также обвинил Запад в поддержке терроризма и силовой смены власти. Глава государства усомнился в стратегическом характере отношений между Анкарой и Вашингтоном, поскольку Белый дом отказывается выдать Гюлена.

Напомним, в ночь на 16 июля турецкие военные предприняли неудачную попытку переворота в Турции, в результате которой погибло более 250 человек. Официальная Анкара возлагает ответственность за случившееся на Фетхуллаха Гюлена, находящегося в данный момент в США, и требует от Вашингтона его выдачи турецкому правосудию.