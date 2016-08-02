Ростов-на-Дону, 2 августа, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Завоевать звание гимна столицы ЮФО — Ростова-на-Дону — может одно из четырех произведений. В финал вышли композиции, которые наиболее полно отвечают требованиям положения конкурса. Это «Гимн Ростову» Елены Камышной, Игоря Марченко и Владимира Панкова, «Славься, город наш!» Игоря Хентова и Игоря Левина, «Гимн города Ростова-на-Дону» Любови Пузиковой, а также советская песня времён Великой Отечественной войны на стихи Анатолия Сафронова и музыку Матвея Блантера «Ростов-город, Ростов-Дон». Именно ей и предрекают победу в конкурсе специалисты, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Ростов-на-Дону глазами ребенка

С композициями ознакомиться можно на официальном портале горадминистрации, а на следующей неделе — 12 августа — произведения пройдут процедуру общественных слушаний. Всего на конкурс поступило 53 произведения. Прислали свои творческие работы не только дончане, но и москвичи, жители Подмосковья.

Напомним, что конкурс был объявлен 15 мая. Своим творчеством можно было поделиться до 1 августа. Самое главное, что песня должна отражать историю города и основные черты, присущие его жителям, а также легкий слог.

Планируется, что впервые гимн донской столицы будет исполнен в честь 267-й годовщины со дня образования Ростова-на-Дону.