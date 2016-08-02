Москва, 2 августа, 2016, 15:50 — ИА Регнум. В Москве 26−28 июля состоялась встреча российско-американской Объединенной научной рабочей группы Роскосмос/ИКИ — НАСА, на которой обсуждались вопросы касательно миссии «Венера-Д». Об этом сообщается во вторник, 2 августа, на сайте Института космических исследований (ИКИ).

photojournal.jpl.nasa.gov Венера

«Были выработаны предложения по научным задачам, полезной нагрузке и сценарию возможной миссии к Венере, которая может быть осуществлена в ближайшие десятилетия», — говорится в сообщении.

Предполагается, что российские посадочный и орбитальный аппараты станут основными элементами миссии «Венера-Д».

«В качестве возможного вклада НАСА — дополнительных элементов рассматривается управляемая атмосферной платформы VAMP (Venus Atmospheric Manoeuvrable Platform, разработка американской компании Northrop Grumman), — говорится в сообщении. — Другой вариант — несколько малых зондов, сделанных на основе высокотемпературной электроники, которые могут работать на поверхности Венеры несколько тысяч часов».

Отмечается, что такие зонды можно будет сбросить в разные районы планеты, где они будут мониторировать параметры атмосферы вблизи поверхности.