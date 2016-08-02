Барнаул, 2 августа, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню ВДВ, была традиционной. Популярная группа «Бачи» исполняла известные песни, пока десантники (многие пришли с детьми и женами) подтягивались к Вечному огню. Голубой берет, тельник и, конечно, главная гордость десантников — флаг ВДВ — были сегодня у многих присутствовавших на официальной части мероприятия.

ИА REGNUM Броня десанта. Барнаул. Празднование Дня ВДВ

Традиционный митинг на площади Ветеранов с возложением цветов к Мемориалу погибшим в локальных конфликтах завершился показательными выступлениями спецназа и парашютистов.

«Верное знаменитому девизу «Никто кроме нас» нынешнее поколение крылатой пехоты продолжает героические традиции предшественников, достойно несет службу на благо Отечеству, обеспечивает безопасность мирных граждан», — сказал на митинге вице-губернатор Виталий Снесарь.

ИА REGNUM Ребята в голубых беретах. День ВДВ в Барнауле

Всем присутствующим он также напомнил, что командующий Воздушно-десантными войсками РФ, Герой России Владимир Шаманов тоже является уроженцем Алтайского края.

ИА REGNUM Выступление бойцов спецназа в Барнауле. День ВДВ

По просьбе командования Воздушно-десантных войск РФ и по поручению главы региона, Виталий Снесарь вручил председателю правления Алтайской краевой организации имени Героя СССР Константина Павлюкова «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергею Завалихину нагрудный знак «Ветеран Воздушно-десантных войск» и медаль «85 лет Воздушно-десантных войск».

ИА REGNUM Выступление группы «Бачи»

Память уроженцев региона — военнослужащих Воздушно-десантных войск, погибших в локальных войнах, конфликтах, горячих точках — почтили оружейными залпами и минутой молчания. После митинга колонна десантников прошествовала на Мемориал Славы.

ИА REGNUM Для того, чтобы десантники прошли колонной к Мемориалу Славы в Барнауле пришлось ненадолго перекрыть проспекты Социалистический и Строителей. День ВДВ

Отдав дань памяти барнаульцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, многие участники митинга отправились на Власихинское кладбище. Там, у часовни, основанной в 1996 году Союзом ветеранов Афганистана, состоялась панихида (ее провел митрополит Сергий), а на Аллее Памяти — возложение цветов.

ИА REGNUM Мемориал Славы в Барнауле. День ВДВ

Неофициальная часть Дня ВДВ традиционно продолжилась концертно-спортивной программой на пляже в п. Солнечный, где для ветеранов и гостей праздника были организованы спортивные соревнования и выступления музыкальных коллективов.

ИА REGNUM Память погибших десантников почтили на Власихинском кладбище в Барнауле. День ВДВ

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 августа, вся Россия повторяет слова легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова «Никто, кроме нас». В этом году ВДВ исполнилось 86 лет со дня образования.

ИА REGNUM Поминальная свеча в руке десантника. День ВДВ в Барнауле. Власихинское кладбище.

Свою историю войска ведут со 2 августа 1930 года. Тогда на учениях под Воронежем впервые десантировалась группа парашютистов. Их было всего 12. Сейчас же в десанте служат около 50 тыс. лучших военных профессионалов.