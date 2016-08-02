Москва, 2 августа, 2016, 15:47 — ИА Регнум. На станциях «Отрадное», «Бибирево» и «Алтуфьево» Серпуховско-Тимирязевской линии метро температура превысила 28 градусов. Из-за превышения допустимой нормы на станциях организована раздача питьевой воды, сообщается на странице Московского метрополитена в Twitter.

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«15:15. на станциях «Алтуфьево», «Бибирево» и «Отрадное» — температура свыше 28 градусов. Начата раздача питьевой воды на станциях», — отмечается в сообщении.

Напомним, с начала лета 2016 года в столичном метро организован круглосуточный мониторинг состояния температуры воздуха на станциях. Датчики мониторинга установлены на 37 самых «жарких» станциях.