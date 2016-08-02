Ярославль, 2 августа, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Один из фигурантов «дела Урлашова», бывший заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков оправдан судом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Донсков

2 августа, оглашая приговор фигурантам дела — Евгению Урлашову, Дмитрию Донскову и Алексею Лопатину, судья Михаил Ратехин признал Донскова невиновным по эпизоду в вымогательстве взятки у бизнесмена Сергея Шмелева.

Стоит отметить, что Дмитрию Донскову предъявлено обвинение только по этому эпизоду уголовного дела. Имя Донскова есть и в эпизоде с получением взяток со стороны депутата Эдуарда Авдаляна, но следствие пришло к выводу, что в случае с Авдаляном Донсков не знал о преступных умыслах своего руководителя. Соответственно, он оправдан.

Дмитрий Донсков был задержан вместе с Евгением Урлашовым и другими фигурантами дела 3 июля 2013 года. Многие ярославские политики сразу же заговорили о непричастности Донскова к преступным действиям, под письмом в его защиту подписались многие депутаты муниципалитета Ярославля, однако суд все равно принял решение об аресте. С тех пор он находился в СИЗО и лишь в конце февраля 2016 года был отпущен судом под домашний арест. В Ярославле это обстоятельство было расценено как его косвенное оправдание.