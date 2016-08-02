Черкесск, 2 августа, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за многомиллионные хищения из бюджета по закону придется отвечать шести чиновникам и счетоводам. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республики 2 августа, дознаватели завершили сбор доказательств по делу, а прокурор уже утвердил обвинительное заключение.

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Отвечать за коррупционное преступление придется организованной группе мошенников. Так, на скамье подсудимых окажутся бывший начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Прикубанского района Мурат Хачиров, главный специалист отдела ветеранов и пожилых людей Зинаида Стовбуренко, бывшие директора районного отдела выплат Мурат Ураскулов и Ибрагим Асанов. Кроме того, фигурантами по уголовному делу проходят главный бухгалтер Зульфа Байрамкулова и бухгалтер-кассир Светлана Цыганкова. Всем предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ.

Как полагает следствие, «идейным вдохновителем» группы был бывший глава минтруда и соцразвития республики Мурат Тхакохов. Он разработал план хищений бюджетных денег, причем на системной основе. Планировалось составлять и предоставлять в министерство заявки, в которых указывать завышенные суммы на получение субсидий по компенсации расходов на оплату гражданам жилья и услуг ЖКХ.

Бюджет мошенники обирали в течение 2,5 лет. За этот период из казны было похищено более 86 млн рублей.

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Судьбу подозреваемых решит Прикубанский районный суд Карачаево-Черкесской Республики, куда были направлены для рассмотрения материалы дела. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы и миллионные штрафы. Материальный ущерб мошенники до сих пор не возместили, его намерена взыскать прокуратуре также через суд.

Добавим, что основной фигурант уголовного дела Мурат Тхакохов наказания не дождался. Уголовное преследование в отношении него было прекращено в связи со смертью.

Как сообщало ИА REGNUM, преступная деятельность организованной группы мошенников, похитивших из бюджета 86 млн рублей, была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КЧР еще в октябре 2013 года. Расследование длилось почти три года.