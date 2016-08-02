Севастополь, 2 августа, 2016, 15:32 — ИА Регнум. В нескольких муниципальных округах города Севастополя введены карантинные фитосанитарные зоны на общей территории в 340 га садов — по вирусу «шарки (оспы) слив». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента сельского хозяйства Севастополя.

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Сообщается, что очаг заболевания сливовых деревьев площадью 4,45 га был обнаружен в саду, находящемся на Северной стороне. Приказом департамента была установлена карантинная фитосанитарная зона на площади 32 га.

«Ещё один очаг заражения «шаркой» был выявлен в персиковом саду сорта «Рэдхевен» в Верхнесадовском муниципальном округе. Карантинный объект распространился по саду общей площадью 19,31 га, а с учетом буферной зоны, карантинная фитосанитарная зона была установлена на общей площади в 40,08 га «, — рассказали в департаменте.

Также очаг заражения площадью 3,55 га обнаружен на территории Андреевского муниципального округа. Карантинная фитосанитарная зона была введена по садам сливы сортов «Персиковая», «Монхор», «Венгерка», «Альбаха» и «Стенлей» на площади 271 га.

«Шарка (оспа) сливы» — одно из самых серьёзных карантинных заболеваний косточковых культур. Вирус безвреден для здоровья людей, но способен нанести существенный ущерб садоводческим предприятиям. Потери урожая косточковых культур могут составлять от 80 до 100%. Плоды, заражённые «шаркой сливы» непригодны для переработки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе введен карантин в пределах нескольких многоэтажных домов из-за подтвержденного заболевания бешенства у собаки.