Тюмень, 2 августа, 2016, 15:28 — ИА Регнум. В Тюменской области полиция выясняет обстоятельства уничтожения 900 открепительных удостоверений. В произошедшем подозревают председателя думы Нижнетавдинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центральной избирательной комиссии РФ.

wallspaper.ru Вода

Центризбирком признал недействительными 900 бланков открепительных удостоверений для голосования на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва. Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что 7 июля избирком Тюменской области передал в территориальную избирательную комиссию Нижнетавдинского района бланки открепительных удостоверений в количестве 900 штук. Их комиссия получила 13 июля. А 25 июля председатель Нижнетавдинский ТИК заявил, что все бланки пропали.

Позднее стало известно, что их сожгли в бане. Как следует из объяснительной записки, в Нижнетавдинском избиркоме сейфа нет. Было решено воспользоваться сейфом местной думы. Председатель Нижнетавдинской думы Виктор Мышкин решил освободить сейф для дальнейшего использования комиссией. Далее, 23 июля, он машинально загрузил в один пакет с ненужными бумаги и открепительные. После выходных, в понедельник, 25 июля, Мышкин понял, что бросил в топку что-то не то. В своё оправдание он утверждает, что брал бумаги из сейфа «на автомате», был без очков.

«Это хроника безответственного поступка. Объяснения выглядят невразумительно. Ждем полноценного расследования этого вопроса. Это «черная метка» в послужном списке», — заявил зампредседателя ЦИК Булаев.

Известный тюменский журналист Виктор Егоров усомнился в достоверности показаний Мышкина. «Он действительно сжег в банной печке 900 открепительных удостоверений выборов в Государственную Думу, но сделал это не совсем случайно, и очень даже не по ошибке. Вот как он объясняет, почему использовал документы строгой отчетности в качестве дровишек: «Без очков был, не прочитал, они же похожи на старые открепительные. Сложил все бумаги в один пакет и положил в печку. Новая избирательная кампания идет, сейф надо было освобождать». В его сейфе не могли храниться «старые удостоверения», потому что все они сдаются в облизбирком сразу после дня голосования. Но они там лежали, потому что их было напечатано больше, чем избирателей в России. Их положено было уничтожить давным давно, как улику проведенных махинаций на прошедших выборах, но он не уничтожил. И вот сейчас, когда наступила «новая избирательная компания», решил срочно очиститься от улик прошлого. Принять баньку, смыть грех. Вы пробовали сжечь в печке бумаги штук 300 в пачке? Тогда вы должны знать, что пачка — не горит. Березовые поленья уже давно превратятся в пепел, а пачка лежит и лежит, покрывшись черной «обложкой», — высказал своё личное мнение журналист (орфография и пунктуация сохранена, Прим. ИА REGNUM ).

В унисон Егорову вторит секретарь Тюменского обкома КПРФ и кандидат от Ямала Максим Карпиков: «Открепительные в топку? Вчера в топе новостей опять Тюменская область. Скандал с чиновником из Нижнетавдинского района, который якобы сжег у себя в бане 900 открепительных удостоверений. Это, на минуточку, бланки строгой отчетности по которым избиратель имеет право голосовать на выборах-2016. Если это правда, сжег в баньке, то полетит сейчас его забывчивая голова. А вот если эти 900 открепительных удостоверений всплывут где-нибудь на избирательном участке 18 сентября, то победа какому-нибудь одномандатнику достанется легче на 900 голосов. Написал обращение в свою окружную комиссию, дело серьезное».

Пока силовики выясняют обстоятельства пропажи открепительных, председателю Избирательной комиссии Тюменской области Игорю Халину указано на недостаточную работу по обеспечению контроля за сохранностью бланков открепительных удостоверений и поручено провести проверку условий хранения избирательной документации в помещениях территориальных избирательных комиссий Тюменской области.

Отметим, выдача открепительных удостоверений начинается с 3 августа в помещениях территориальных избирательных комиссий, а с 7 сентября их можно будет получить в участковых избиркомах.

Выборы в Госдуму РФ седьмого созыва состоятся в единый день голосоваия — 18 сентября.