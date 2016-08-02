Москва, 2 августа, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Очередное штормовое предупреждение объявлено в Москве: в МЧС заявляют о новой волне гроз с сильным ветром, дождем и градом. По данным ЦУКС ГУ МЧС России по Москве, во время грозы есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичного повала деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также роста числа ДТП на дорогах.

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«Сегодня днем и до 23.00 мск в Москве ожидается местами кратковременный дождь, гроза, град, усиление ветра с порывами 13−18 м/с», — заявили в ведомстве.

Добавим, при порывистом ветре автомобиль следует парковать вдали от деревьев или слабо укрепленных конструкций. В грозу необходимо закрыть в доме или квартире окна. Находясь на улице, следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Напомним, в июле 2016 года в Москве неоднократно объявляли «оранжевый» уровень опасности из-за ливней с грозами и шквалистым ветром.

Как пояснили экологи, из-за изменения климата ураганы в городе скоро станут обычным явлением.