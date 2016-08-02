Воронеж, 2 августа, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Аварийный дом, расположенный в самом центре Воронежа, по соседству со зданием правительства региона, снова не удалось продать. Согласно сообщению Единого федерального реестра сведений о банкротстве, торги, которые были назначены на 27 июля, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Вот так выглядит знаменитый дом со стороны площади Ленина

Имущество, выставленное на продажу уже повторно, принадлежит ООО «Павловскгранит-Жилстрой». Единым лотом покупателям предложили сразу несколько объектов недвижимости: дом на улице Пушкинской, 11, автостоянка и офисное здание на ул. Кольцовской, 46А, пять нежилых встроенных помещений на Депутатской, объект незавершенного строительства — жилой дом и земельный участок — на ул. Березовая роща, а также печально известная пятиэтажка на площади Ленина, признанная аварийной еще 20 лет назад.

Согласно объявлению, поскольку торги признаны несостоявшимися, организатор предпримет попытку продать имущество путем публичного предложения цены. Заявки принимаются с 1 августа. Имущество также планируется продать единым лотом, начальная цена продажи установлена в 214 млн 209 тыс. рублей — как и ранее на торгах. В течение первых пяти дней имущество будет продаваться по этой цене, а затем стоимость будет постепенно снижаться, причем цена может упасть до 5% от первоначальной.

Пятиэтажка на площади Ленина, 6, расположенная в самом центре Воронежа, рядом с правительством области, некогда входила в число элитных жилых домов. Здание было построено в 1930-х годах в стиле конструктивизма. В годы войны дом был разрушен, однако в 1951 году его восстановили — по проекту известного воронежского архитектора Николая Троицкого (автора проекта здания ЮВЖД), уже с элементами неоклассицизма.

В 1996 году знаменитый дом был признан непригодным для проживания. Здание оказалось в собственности строительной компании ООО «Павловскгранит-Жилстрой», которая обязалась жильцов расселить, на месте же старого дома построить новый. Тогда же, в 1990-х, здание обнесли забором: к тому времени уже было несколько случаев, когда куски, падавшие с фасада дома, калечили прохожих. сами же жители до сих пор не согласны с «аварийностью» здания и называют всю эту историю аферой.

С тех пор прошло 20 лет. В 2013 году «Павловскгранит-Жилстрой» (входила в структуру компании «Павловскгранит», подконтрольной Сергею Пойманову) оказалась под наблюдением, а затем в отношении фирмы было введено и конкурсное производство.

Другим знаменитым «развалинам» — зданию театра драмы, располагающемуся в нескольких десятках метров от дома №6, повезло несколько больше. Также признанный аварийным в 1990-х, в 2000-х прикрытый растяжкой с плакатом «Единой России», театр все же отреставрировали и открыли в 2013 году, также спустя почти 20 лет после закрытия. А вот от реставрации дома на площади Ленина, 6, власти устранились.

Жильцы злополучного дома, к счастью, успели переехать, хотя их новоселье также затянулось — аж до 2014 года. Впрочем, как рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из теперь уже бывших жительниц, с новым домом (он расположен буквально по соседству) тоже не повезло: из-за высокого уровня грунтовых вод в паркинге постоянно влажно, многие при переезде получили квартиры гораздо меньшей площади, чем могли рассчитывать.

Более того, с жителей, рассказала собеседница агентства, так и не снята строительная аренда, хотя ее действие должно было быть прекращено при получении права собственности на новое жилье.

Дом и забор как стояли, так и стоят. Несколько лет назад фасад стыдливо затянули полотном, но на этом дело и кончилось. Сегодня дом — фактически место обитания бомжей и наркоманов под окнами облправительства.