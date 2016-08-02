Ярославль, 2 августа, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Ярославская фирма выплатит своему главному бухгалтеру более 400 тысяч рублей по решению суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском региональном Фонде социального страхования.

Сотрудница обратилась в суд после того, как работодатель отказал ей в осуществлении трудовых обязанностей с сохранением права на получение обязательных социальных пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Согласно трудовому договору, бухгалтер могла осуществлять свои служебные обязанности не только в офисе компании, но и на дому. Однако на деле вышло по-другому. В 2015 году после окончания отпуска по беременности и родам женщина направила работодателю необходимый комплект документов для назначения пособия по уходу за ребенком до полутора лет и сообщила о готовности работать на дому. Однако вместо этого она была уволена под предлогом сокращения штатной численности. Пособия ей при этом не выплатили.

Суд признал действия работодателя неправомерными и взыскал с него в пользу сотрудницы более 400 тысяч рублей. В эту сумму вошли задолженность по заработной плате, в том числе за время вынужденного прогула, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единовременное пособие за постановку на учет в медучреждении на раннем сроке беременности, а также компенсация морального вреда.