Ростов-на-Дону, 2 августа, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Франк Кун из Франции будет тренировать вместе с датчанином Яном Лесли гандболисток «Ростов-Дона». В сезоне 2016/17 специалист будет контролировать физподготовку коллектива. Об этом ИА REGNUM 2 августа сообщили в пресс-службе донской команды.

vk.com/rostovhandball Гандбол

Также известно, что Кун работает с мужской сборной Франции по баскетболу, которая выступит на главных играх четырехлетия в Рио.

«Ростов-Дон» — сильная команда, хорошо известная в Европе. Это клуб с амбициями. Конечно, между гандболом и баскетболом много отличий, как и между игроками по команде. Моя цель — найти индивидуальный подход к каждому игроку», — сказал француз.

Отметим, что в июле гандбольный клуб «Ростов-Дон» подписал контракт с игроками сборных Испании и Бразилии. Усилят команду левый полусредний Александрина Кабрал Барбоса и разыгрывающая Ана Паула Родригес. В составе национальных команд гандболистки готовятся к выступлению на Олимпиаде-2016.

Напомним, что гандболистки «Ростов-Дона» в составе сборной России также готовятся к олимпийским играм в Рио. Перед самым главным турнирном подопечные Евгения Трефилова должны провести товарищеские матчи со сборными Швеции, Нидерландов и Черногории.