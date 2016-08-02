Вашингтон, 2 августа, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Легковой автомобиль, на водительском сиденье которого находилась собака, врезался в здание супермаркета в США. Как сообщает Вести.Ru, ДТП произошло в городе Уэйн, штат Западная Виргиния.

publicdomainpictures.net Пёс за рулём

По предварительным данным, пожилая женщина оставила на парковке супермаркета свой автомобиль с двумя собаками внутри и спокойно отправилась за покупками.

«Машина по каким-то причинам поехала и врезалась в стену, а очевидцы в этот момент могли наблюдать на водительском сиденье собаку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент аварии на пассажирском сидении рядом с «псом-водителем» сидела вторая собака, которая в «ходе поездки» умудрилась опустить боковое стекло.

Хозяйка машины уже прокомментировала данное ДТП. По ее словам, она не стала глушить мотор транспортного средства, чтобы не выключать в салоне кондиционер и не оставлять собак на жаре.

В настоящее время выясняются подробности данного инцидента.