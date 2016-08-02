Ростов-на-Дону, 2 августа, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Российский эстрадный певец Шура, выступая перед публикой в одном из ночных клубов Ростова-на-Дону, прямо со сцены прыгнул в бассейн. Следом за певцом в воду прыгнули и артисты подтанцовки, ролик с фрагментом концерта был опубликован на официальном канале певца в Youtube.

Цитата из к/ф «Укол зонтиком». Реж. Жерар Ури. 1980. Франция Купание в бассейне

Исполнитель, настоящее имя которого Александр Медведев, искупался в воде в своем концертном наряде и гриме, зрители поддержали Шуру и его команду криками и аплодисментами. В ходе онлайн-трансляции в Periscope Шура признался, что после концерта поклонники угостили его устрицами и приподнесли в подарок трусы.

41-летний исполнитель, родившийся в Новосибирске, был популярен в России в конце 90-х годов. Среди его наиболее известных песен — «Отшумели летние дожди», «Твори добро», «Холодная луна» и «Ты не верь слезам».