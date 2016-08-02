Балтимор, США, 2 августа, 2016, 15:08 — ИА Регнум. В США сотрудники полиции при попытке задержания открыли огонь по молодой женщине и ее ребенку, сообщает Associated Press.

defenseimagery.mi Полиция открывает огонь

Инцидент произошел в Балтиморе (штат Мэриленд). По предварительным данным, 23-летнюю женщину пытались задержать из-за ее неявки в суд. Коррин Гейнс отказалась проследовать с полицейскими и пригрозила им пистолетом. В ответ правоохранители открыли огонь, молодая женщина погибла.

В квартире помимо Гейнс и ее ребенка также находился неизвестный мужчина. Пятилетний ребенок получил ранение, угрозы его жизни нет.