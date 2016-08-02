Москва, 2 августа, 2016, 15:03 — ИА Регнум. В 2020 году в США начнёт производиться модернизированное ядерное оружие: атомная бомба В61−12. Она будет состоять из «старейших компонентов, которые есть в арсенале США». Об этом заявил руководитель американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Фрэнк Клотц.

National Nuclear Security Administration Взрыв однофазной ядерной бомбы мощностью 23 кт. Полигон в Неваде (1953 год)

Военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян считает, что разработки военного-промышленного комплекса США, в частности ядерное оружие, устаревают, что и является причиной формирования и обсуждения ряда новых дорогостоящих проектов:

«Стратегические ядерные силы США на данный момент не отличаются особой новизной — скорее наоборот. К примеру, последняя межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования (МБР) LGM-30G Minuteman III, стоящая на вооружении американской армии, произведена в 1978 году (самой «молодой» ракете уже 38 лет). И, несмотря на то, что эта твердотопливная ракета во многом опередила свое время и подвергалась множеству модернизаций, с истощением ресурса изделия спорить сложно. Поэтому в США идут обсуждения по проекту GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent — система стратегического сдерживания наземного базирования). Стоимость проекта оценивается в $62,3 миллиарда.

Что касается свободнопадающих ядерных бомб B61 — то они тоже далеко не новы, а кроме всего прочего, в современной обстановке их достаточно сложно отнести к средствам стратегического ядерного сдерживания (по отношению к таким странам, как Россия или Китай), несмотря на то, что в США они считаются таковыми. Ведь даже с учетом высокой мощности бомбы, её ещё необходимо доставить до цели с помощью авиации. Такую задачу должны выполнять стратегические бомбардировщики со сниженной радиолокационной заметностью B-2 Spirit и многофункциональные истребители F-35 (модификация бомбы B61−12 во многом и сделана под этот самолёт тактического звена). Однако, B-2 на дозвуковой скорости необходимо лететь до цели очень долго, да и самих самолётов всего два десятка, при этом современные средства ПВО способны с ними бороться. F-35 же с его небольшим боевым радиусом и вовсе невозможно отнести к стратегическим носителям. Для примера — российская стратегическая авиация несет крылатые ракеты Х-55СМ, с максимальной дальностью пуска 3500 км, и Х-101, с максимальной дальностью пуска 4000−5500 километров. Фактически, единственным аналогом российских крылатых ракет этого класса, является американская AGM-86B ALCM, с максимальной дальностью пуска 2400 километров. Однако её могут нести только «старички» B-52, возраст которых превышает уже 50 лет.

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Как мы видим — американцам предстоит целый «вал» работы, чтобы уйти от ветшающих в физическом смысле средств стратегического сдерживания — тут и разработка новой крылатой ракеты, и стратегического бомбардировщика, и МБР, и стратегических подводных лодок. Последние, кстати, являются наиболее мощным компонентом ядерных сил США. Что касается модернизации атомных бомб B61 — то этот факт не несет такой уж большой угрозы. И в отличие от США, модернизация и обновление российских ядерных сил активным образом идёт уже несколько лет, позволяя надежно обеспечивать ядерное сдерживание».

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Напомним, атомная бомба B61 была создана в 1963 году в Лос-Аламосской национальной лаборатории (Нью-Мексико, США). Каждый из двенадцати вариантов В61 имеет термоядерный заряд с различными уровнями мощности. Ожидается, что общая стоимость нового проекта B61−12LEP составит $8,4 млрд.