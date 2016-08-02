Тегеран, 2 августа, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Директор пакистанского порта «Гвадар» Дустин Джамаладдин сообщил о прибытии первого торгового судна Китая в порт.

en.wikipedia.org Порт Гвадар. Пакистан

«Первый торговый корабль из Китая прибыл в порт «Гвадар». После загрузки вернется в Китай», — передает слова директора иранское агентство Mehr News. По опубликованной информации, рыба и другие морские продукты станут первым товаром, который отправится в Китай из пакистанского порта.

Ранее представитель китайской строительной компании, отвечающей за реконструкцию порта «Гвадар, сообщил, что «порт заработает на полную мощность к концу 2016 г., через него ежегодно сможет проходить около 1 млн тонн грузов».

Порт «Гвадар», расположенный в провинции Белуджистан, построен при участии китайского капитала в 2007 году. В настоящее время Поднебесная реализует на территории Пакистана около 200 инфраструктурных проектов. Пекин планирует использовать пакистанский порт для экспорта своих товаров в страны Ближнего Востока, Европы и Африки.

Развитие порта и дорожно-транспортных коммуникаций в Пакистане является частью китайского проекта «Шелковый путь». Значимость этого подтверждает включение плана развития китайско-пакистанского экономического коридора в план 13-й пятилетки КНР (2016−2020 гг.).