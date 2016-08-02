Москва, 2 августа, 2016, 14:59 — ИА Регнум. 46% жителей России намереваются голосовать на предстоящих выборах в Государственную думу РФ VII созыва, а 25% опрошенных пока не определились, столько же (25%) не собираются идти на выборы. 4% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Выбирайте достойных! Советский агитационный плакат

39% из тех, кто готов голосовать и определился с партией, проголосовали бы за «Единую Россию», 10% — за КПРФ, 10% — за ЛДПР, 3% — за «Справедливую Россию».

Опрос проведен 22−25 июля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны методом личного интервью.